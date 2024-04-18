Pirincin başkenti olarak anılan Osmancık'ta zeytin yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Aşağızeytin köyünde ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği ilçede bu yıl başka köylere de zeytin fidanı dikildi.

Zeytin yetiştiriciliği ile ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kamil köyünde zeytin fidanları dikildi.

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi katkılarıyla, Osmancık Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Zeytin Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında teslimatı yapılan fidanların dikim etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay da zeytin fidanı dikti.