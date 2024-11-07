Binevler’de içme suyu hattı yenileme çalışmaları başladı.

Çalışma tamamlandığında 9 bin metre su hattı yenilenmiş olacak.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ile birlikte Binevler’deki su hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Aşgın çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kullanım ömrünü tamamlayan asbest boruların polietilen boru ile değiştirildiğini açıkladı.

Binevler’de su hatlarının kullanım ömrünü tamamlamış olması nedeniyle zamanla tıkanıklık oluşturduğunu tespit ettiklerini belirten Aşgın, “Binevler semtimizde geçmişte kullanılan asbest su hattı vardı. Bu hatlarda zamanla oluşan kireçlenme gibi sorunlardan dolayı hat basınçlarında sıkıntılar yaşanıyordu. Başlatmış olduğumuz çalışma ile birlikte toplamda 9 bin metrelik su borusunu polietilen borularla değiştireceğiz ve su basıncında yaşanan sıkıntının önüne geçmiş olacağız. Çalışma kapsamında şu anada kadar 6 bin metrelik boru hattında değişiklik gerçekleşti. Aralık ayında çalışma tamamlanacak ve Binevler’in %95’lik kısmında su hattını değiştirmiş olacağız” dedi.