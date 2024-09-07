Türkiye'nin en ünlü gurmeleri tarafından gastronomi alanında Türkiye'nin en zengin mutfakların biri olarak gösterilen ve gastronomi şehirlerinden biri olarak anılan Çorum'un bir lezzeti daha tescil aldı.

Çorum, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanında gastronomisi ile ilgi çekmeye devam ediyor.

Yemek kültürüyle, zengin ve çeşitlilik gösteren yapısıyla Türk Mutfağında ayrı bir yere sahip olan Çorum'un farklı lezzetleri bir bir tescil almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Alaca'nın Çılbır Yemeği ve Alaca Hingali, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi tescilli lezzetler arasında yer almıştı.

Bu kez Osmancık'ın 'Kapari Turşusu' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kapari Turşusu ile Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzeti 20'ye yükselmiş oldu.