Osmancık Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru neticesinde, ilçenin yöresel yemeği ‘Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret belgesi ile tescillendi.

Osmancık Kaymakamlığı, ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ‘Osmancık yırtmaç yemeği' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunmuştu.

Yapılan başvuru neticesinde, ‘Osmancık yırtmaç yemeği' coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillendi.

Asma yaprakları kullanılarak yapılan Osmancık yırtmaç yemeği, lezzeti ile ilçeyi ziyaret eden vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.