Gazeteci-Yazar Muharrem Sarıkaya'nın sunduğu, Habertürk TV’de yayınlanan "Yolların Hikayesi" programında bu hafta Çorum tanıtıldı.

Programda Çorum'un eşsiz mutfağı, tarihi dokusu ve kültürel mirası derinlemesine inceledi.

Vali Ali Çalgan da programda Çorum’un sanayisini, tarımını, turizmini, tarihi ve kültürel güzelliklerini anlattı.

Programda Çorum’un tarihi güzelliklerini bağrında barındıran bir açık hava müzesi olduğunu belirten Vali Çalgan, “Çorum tarihi bir kent. Tarihi güzellikleri bağrında barındıran bir açık hava müzesi. Uygarlıklar merkezi. İlimiz sınırları içerisindeki kazılarda bulunan Kadeş Barış Anlaşması tableti şimdi Birleşmiş Milletlerin kapısında barışı destekleyen, umutları besleyen bir anıt olarak duruyor. Bunun başka bir özelliği daha var. Barış Antlaşması kadar kıymetli buluyorum. Bu antlaşma da Hitit kralının yanında kraliçe Phudeba'nın de imzası var. Kadın erkek eşitliğinin başlangıcı” dedi.

Çorum’un yeşil alanları ve spor alanlarının fazla olan bir il olduğuna da vurgulayan Çalgan, şunları söyledi: "Türk insanını, Türk kültürünü temsil kabiliyeti olan bir il. Sokaktan üç tane kadın erkek alın Almanya'ya, Kanada'ya götürün Türk insanını bunlar temsil eder değil mi? Çorum'da yaşayan hemşehrilerimizden daha fazla nüfus diğer illerde yaşıyor. Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin sayısı 600 bin. Merkez nüfusumuzdan daha fazla.

22 tane coğrafi tescil işareti bulunan yemeği var. 34 tane coğrafi işaretli ürün ise sırada bekliyor. Son derece zengin bir kültüre sahip. Hangi ilçeyi alsanız kendi adıyla anılan bir yemeği var. En bilineni İskilip dolması. Konforlu konaklama alanlarımız var. Gezdirilecek mesire alanlarımız var. Tarihsel mekanlarımız var.

Güçlü bir sanayimiz var. Üstün ve ileri teknoloji katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Top mermisi üretiyoruz. Sungurlu Organize Sanayi Bölgemiz Kırıkkale'nin hemen yanında. Savunma sanayiinde yerli ve milli ülke ihtiyaçlarının çok üzerinde üretim yapmakta.

Bazı tarım ürünlerinde Türkiye'de ilk beşteyiz. Bunların başında pirinç geliyor. Kendi adıyla tescilli Osmancık pirinci. Yine yeşil mercimek, nohut üretiminde ön sıralarda yer alıyoruz. Hayvancılık ve besi ürünlerinde de iyi bir yerdeyiz. Dolayısıyla tarım potansiyelimiz de yabana atılmayacak kadar önemli.”