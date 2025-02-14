Habertürk TV’nin popüler programı "Yolların Hikayesi", bu hafta Çorum’un zengin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini ekranlara taşıyacak.

Gazeteci-yazar Muharrem Sarıkaya’nın sunumuyla, Çorum’un meşhur leblebisi, İskilip dolması ve tirit yemeği gibi eşsiz tatları ekranlara taşınacak.

Çorum, sadece Hitit ve Hatti uygarlıklarının merkezi olmakla kalmayıp, asırlık kültürel mirası ve mutfağıyla da dikkat çekiyor. Bugün hala tarihi zenginlikleri ve yöresel tatları ile bölgenin en ilgi çekici yerlerinden biri olan Çorum, Habertürk TV’nin sevilen programı "Yolların Hikayesi" sayesinde bir kez daha gündeme geliyor.

Muharrem Sarıkaya, bu hafta Çorum’un eşsiz mutfak kültürünü ekrana taşıyacak. Leblebi, İskilip dolması, hingel ve tirit gibi yöresel yemeklerin yapılışını izleyicilere anlatacak olan Sarıkaya, ayrıca Çorum’un tarihi dokusunu ve kültürel mirasını da derinlemesine inceleyecek.

"Yolların Hikayesi" programı, 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.15'te Habertürk TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bu programla birlikte, Çorum’un eşsiz tatları ve tarihi mirası bir kez daha Türk televizyonlarında geniş bir izleyici kitlesine tanıtılacak.