AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret ederek, şehrin eğitimle ilgili taleplerini iletti.

Çorum’daki eğitim projelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan ziyaret ile ilgili bilgi veren Milletvekili Ahlatcı, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’ ziyarette bulunarak hayırlı olsun temennilerimizi ilettik ve değerli çalışmalarında başarılar diledik. Ayrıca, şehrimiz Çorum'un gelişimi için destek taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımızın hassasiyetiyle şehrimizin ihtiyaçlarının karşılanacağına olan inancımız tam. Halkımızın refahı ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için var gücümüzle çalışacağız inşallah” dedi.

Çorum'da eğitim yatırımlarının AK Parti zamanında en yüksek seviyeye ulaştığını ifade eden Ahlatcı, en büyük yatırımın eğitime, çocuklara ve gençlere yapıldığını söyledi. (Haber Merkezi)