Çorum Valiliği Çorum merkez ve ilçelerinin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Çorum Valiliği, son yaptığı paylaşımda ise Boğazkale'de bulunan ilçenin incisi İbikçam Göleti'ne yer verdi.

İbikçam Göleti ile ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İbikçam Göleti Çorum Boğazkale İlçesinde hattuşa ören yerine çok kısa bir mesafede yer almaktadır.

Kuşların Cıvıltılı sesi, suyun dinlendirici etkisi ve doğanın huzurlu sakinliği ile bu eşsiz güzellikteki yerde yürüyüş veya ailenle piknik yapabilirsin. Gelmişken Tarihi Hattuşa’yı da gezmeden gitme!"