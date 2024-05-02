Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Çorum’un ’saklı cenneti’ diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı.

Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor.

Görünümüyle Trabzon’daki Uzungölü andıran Gölbel’de yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Gölbel Göleti, yayla sakinlerinin hayatını kolaylaştıran bir su kaynağı olmasının yanı sıra, doğa severler için de eşsiz bir manzara sunuyor.

Gölet, çevresindeki gür ormanların yansımasıyla birlikte turkuaz ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındırıyor. Bu muhteşem manzara, doğa yürüyüşleri, kamp ve piknik gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor.