Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumlulara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Çorum’un her meselesi, her sıkıntısı, her talebi bizim meselemizdir.” dedi

Çorum’u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Artan ihracatıyla, üretimiyle, sanayisiyle, dinamik ekonomisiyle Çorum; bir başarı örneği olarak tüm Türkiye’de kendinden söz ettiriyor. Yapacağımız ilave yatırımlarla Çorum’un bu vasıflarını inşallah daha da güçlendireceğiz.” diye konuştu

‘31 MART’TA ÇORUM’DAN YİNE GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ’

‘Çorum’un başarı hikâyesini hep beraber yazdık.’ diyen Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdariler seçiminde destek istedi.

31 Mart’ta Çorum’dan yine güzel haberler beklediğini kaydeden Erdoğan; “Çorum’un elde ettiği başarılarda hükümetimizin icraatlarının yanı sıra, belediyemizin çalışmalarının da önemli payı vardır. Şehrimizde, rahmetli Arif Ersoy hocamızla başlayan hizmet ve eser siyaseti, sonraki gelen arkadaşlarımız tarafından da devam ettirildi. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Sanayicisi, tüccarı, üreticisi, çiftçisiyle tüm Çorumlu kardeşlerimiz de, bu çabalarımızda bizlere omuz verdi. Çorum’un başarı hikâyesini hep beraber yazdık. Sizler çalıştınız, didindiniz, kabuğunuzu kırmak için mücadele ettiniz. Biz de her alanda sizleri destekledik, önünüzü açtık, işinizi kolaylaştırdık İnşallah 31 Mart’ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Çorum’un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii bunun için öncelikle 31 Mart imtihanını vermemiz gerekiyor. 31 Mart’ta Çorum’un yine destan yazacağından şüphe duymuyorum.” ifadelerini kullandı

‘ÇORUM’A 21 YILDA 96.5 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK’

Son 21 yılda Çorum’a 96,5 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan; “Eğitimde; 1.762 adet yeni derslik inşa ettik, Hitit Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda; toplam 5 bin 972 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. İçinde 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumun ve 3 bin 500 kişi kapasiteli spor salonunun da olduğu 61 spor tesisi yaptık. Çorumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar liranın üzerinde kaynakla destek olduk. Sağlıkta; 825 yataklı Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere toplam 1.760 yataklı 14 hastanenin de aralarında olduğu 30 adet sağlık tesisi inşa ettik. Çorum’da 3 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz. Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinin eski yerindeki C blokta güçlendirme ve nitelikli hale getirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bu hastanemize 100 yataklı ek bina yapıyoruz. Böylelikle Çorum il merkezinde toplam 1.025 yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Çorum’da 7 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 1.133 konutun yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz 13 adet atıksu arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 93,4’üne hizmet veriyoruz. Şehrimizdeki 6 millet bahçesi projemizden 2’sini bitirdik, kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada; 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 372 kilometreye çıkardık. Kırkdilim Geçişi tünellerindeki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bu önemli projeyi inşallah önümüzdeki yıl içindeki tamamlayarak, trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çorum-Laçin-Osmancık Yolu, Çorum-Mecitözü-Amasya Yolu, Çorum-İskilip Yolu, İskilip-Laçin Yolu, Kargı-Saraydüzü Yolu ve Kastamonu Hududu-Osmancık-Merzifon Yolunun yapımına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu

‘ÇORUM’U HIZLI TREN İLE BİR TARAFTAN KARADENİZ’E BİR TARAFTAN DA İÇ ANADOLU’YA BAĞLAYACAĞIZ’

Konuşmasında Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren projesine de değinen Erdoğan; “Hızlı tren projemizin etüt-proje çalışmaları bitti; Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı tren hattının devreye girmesiyle Çorum, bir taraftan Karadeniz’e bir taraftan da İç Anadolu’ya hızlı tren hattıyla bağlanmış olacak.” diye konuştu

ÖNCE BOĞAZKALEYE, ARDINDAN DÜVENCİYE DOĞALGAZ

Konuşmasının devamında Çorum’a yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, şunları söyledi; “Çorum’a Koçhisar ve Oğuzlar Barajları başta olmak üzere 15 adet baraj, 22 gölet, 23 sulama tesisi ve 72 taşkın koruma tesisi inşa ettik; 1 baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 201 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Yapımı devam eden tesislerle 100 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Koçhisar Barajı, 75 bin dekar sulama ve yıllık 15 milyon metreküp içmesuyu ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Çorumlu çiftçilerimize son 21 yılda toplam 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği ve yatırım yaptık. Osmancık ve İskilip’e Organize Sanayii Bölgesi kurduk; 1 teknopark, 1 araştırma geliştirme merkezi açtık. Çorum’u, temelini attığımız barut fabrikasıyla savunma sanayiinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyoruz. İstihdamı desteklemek için şehrimizdeki iş insanlarımıza 2 milyar lira tutarında prim teşvik desteği sağladık. Bu desteklerle şehrimizde 36 bin ek istihdam oluştu. Kültürde, şehrimizin en önemli tarihi simgelerinden olan yedi asırlık Ulucami’yi restore edip tekrar ibadete açtık. Enerjide; Çorum, Alaca, Aştağul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ’a doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki yıl Boğazkale’ye, sonraki yıl Düvenci’ye doğalgaz arzı sağlayacağız.”

SON 10 YILDA YAŞADIKLARIMIZI BİR BAŞKA ÜLKE YAŞASA KENDİNİ KURTARAMAZDI

Ülke gündemine de ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi; yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Avrupa’sı ve Amerika’sı dâhil hiç kimse, bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik, tüm badireleri atlattık, projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdük. Yani milletçe hem şeytan taşladık, hem de tavafımızı yaptık. Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Emeklimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Aylık miktarına göre 8 ila 12 bin liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıyoruz. Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşa çalışmalarına süratle başlayarak, vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak, yıl sonunda 200 bin konut rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz. Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan, Çorum’da da olsak, hiçbirimiz rahat edemeyiz. En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili, bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorumlu kardeşlerim içlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek, pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkânlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecek. Biz işte bunun çabasındayız, işte bunun derdindeyiz. “Kelebek ömürlü” geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla, hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum. Kardeşlerim, şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın.

MUHALEFETİN SIRTINDA YUMURTA KÜFESİ YOK

Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok, ama bizim var. Onlar meydanlarda atıp tutmayı, sonra da “hatırlamıyorum” diyerek verdikleri sözlerin üstüne yatmayı çok sever. Ankara’dan İstanbul’a kadar yönettikleri belediyelerde hep bunu yaptılar. Vatandaşın aklını çelmek, oyunu almak için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin, “yapacağız” dedikleri projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirmediler. Bunların becerebildikleri tek iş; kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir “KARTEL” mi oldukları belli değil. Biz ne 30 yıllık belediyecilik, ne de 21 yıllık iktidarlarımız döneminde asla böyle olmadık. Hep “söz namustur”, “ağızdan çıkan her söz senettir” düsturuyla hareket ettik. Hesapsız, kitapsız, ülkemize ve milletimize zarar verecek, Türkiye’ye ekonomik olarak bedel ödetecek taahhütlerden uzak durduk. Zor da olsa, her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. Bugün de bu çizgimizi koruyoruz, korumayı da sürdüreceğiz.”