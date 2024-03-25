Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting de Çorumluların yıllardır beklediği hızlı tren projesiyle ilgili konuştu.

YATIRIMA ALINDI

Hızlı tren projesinin etüt çalışmalarının bittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırıkkale-Çorum arasını 2024 yatırım programımıza aldık. Böylece hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

‘NAZIMIZIN GEÇTİKLERİNİ İKNA EDECEĞİZ’

Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmanın yeterli olmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonla aramaya var mıyız? İstanbul'u, Ankara'yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız. Onları da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy vermeleri için ikna edeceğiz. Bilhassa bir dönem bizim yanımızda, yöremizde durup da beklentileri karşılanmayınca hemen başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz. Rabb'im emeklerinizi zayi etmesin. Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin."

BOĞAZKALE VE DÜVENCİ’YE DOĞALGAZ

Enerjide Çorum, Alaca, Aşdağul, Bayat, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ'a doğal gaz arzı sağladıklarını aktaran Erdoğan, önümüzdeki yıl Boğazkale'ye, sonraki yıl Düvenci'ye doğal gaz arzını sağlayacaklarını ifade etti.

40 BİN KATILIM

Ayrıca miting alanında 40 bin kişinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Maşallah bugün yine Çorum bir başka muhteşem. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez." diye konuştu.