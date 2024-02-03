İşletmeciliğini Muhammet Buğrahan Yılmaz’ın yaptığı Armoni Lezzet Atölyesi hizmete girdi.

AHL Park Alışveriş Merkezi yemek katında (Sinema salonu karşısı) Çorum halkının hizmetine giren Armoni Lezzet Atölyesi damak çatlatan lezzetleri ile sizleri bekliyor.

Çorum’un ilk ve tek atölye mutfağı olduklarını belirten işletme sahibi Muhammet Buğrahan Yılmaz, sektörde 15 yıllık tecrübesi ile Çorum’da özellikle bayanlara atölye çalışmaları kapsamında yarı profesyonel olarak çikolata ve pasta eğitimi vereceklerini söyledi.

Armoni Lezzet Atölyesi olarak waffle, Belçika çikolatasından yapılan özel tatlılar, pasta çeşitleri, kahve çeşitleri ile hizmet verdiklerini dile getiren Yılmaz, ağzının tadını bilenleri, Armoni’nin özel lezzetlerini kaçırmak istemeyen ve yarı profesyonel olarak tatlı ve pasta yapmayı öğrenmek isteyen herkesi işyerine davet etti.