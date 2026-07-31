İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı 3. Olağan Toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan başkanlığında, İŞKUR Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 Yılı 3. Olağan Toplantısında, Çorum'un istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, 2026 yılı ilk altı ayında yürütülen faaliyetler ve hedef gerçekleşmelerine ilişkin sunum ve Denetim Kurulu'nun 2026 yılı ikinci çeyrek dönemi denetim faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar, mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Çorum’un üretim gücünü ve istihdam kapasitesini artıracak proje ve uygulamalar değerlendirilirken, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Çalgan, istihdamın artırılması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, yılın ikinci yarısında da aynı kararlılık ve koordinasyon anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.