İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan İskilip Belediyespor'un milli sporcusu Özdenur Özmez'i yayımladığı mesajla kutladı.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan İskilip Belediyespor'un milli güreşçisi Özdenur Özmez için tebrik mesajı yayımladı.

Çizikci, paylaşımında Özdenur Özmez'in elde ettiği başarının İskilip için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Artık İskilip'imizin de bir dünya şampiyonu var." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun azmi, disiplini ve mücadelesiyle İskilip'in adını tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Çizikci, Özdenur Özmez'i, ailesini ve bu başarıda emeği bulunan antrenörleri tebrik etti.

Bu başarının İskilip'in sporda yetiştirdiği değerlerin en güzel göstergesi olduğunu ifade eden Çizikci, ilçeden yeni şampiyonların yetişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Çizikci, mesajının sonunda Dünya Şampiyonu Özdenur Özmez'i bir kez daha kutlayarak başarılarının devamını diledi.