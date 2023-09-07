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İşletmeciliğini Gülşen Gülşah Cadır’ın yaptığı Bi’Mezze hizmete girdi.

Karakeçili Mahallesi Albayrak 5.Sokak numara 2 (Beyaz Otel yanı) adresinde hizmete giren Bi’Mezze 30 çeşit mezesi, Arnavut Ciğeri, tost çeşitleri ve içecek çeşitleri Çorum halkının damak tadına hitap ediyor.

Yaptıkları mezelerin tamamen doğal ürünlerden yapıldığını, ev yapımı ürünler olduğunu belirten işletme sahibi Gülşen Cadır; “Mezelerimizin lezzetine güveniyoruz. Çünkü mezelerimiz tamamen organik ve ev yapımı ürünler. Yaprak sarma, haydari, şakşuka, lahana sarma, humus, rus salatası, kısır, mücver, atom, karidesli mantı, barbunya, enginar, ezme, yoğurtlu semiz otu gibi 30’a yakın meze çeşidimiz bulunmakta. Ayrıca Arnavut Ciğeri, tost çeşitlerimiz ve içecek çeşitlerimiz ile Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi

Ev ve işyerlerine paket sipariş teslimatı da yaptıklarını belirten Cadır, Cumartesi günü yapılacak işyeri açılışına tüm Çorum halkını davet etti.