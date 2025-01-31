Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, şehrin sanayi potansiyeli ve Organize Sanayi Bölgelerindeki mevcut durum ele alındı.

Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında yapılan toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün çalışmaları değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çorum’un sanayi potansiyeli ve Çorum’da bulunan Organize Sanayi Bölgelerindeki parsel ve mevcut tesis durumları değerlendirildi.

Toplantının Çorum’un sanayi potansiyelini artırmasında önemli adımları beraberinde getireceği ön görülüyor.