Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ‘Turizm Haftası’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Turizmin, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata yaptığı etkiler ile dünya ekonomisinde en büyük paya sahip ve en fazla gelişim gösteren sektörlerden birisi olduğunu belirterek mesajına başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Sektör, içinde yer alan restaurant, konaklama, ulaşım, sağlık ve eğlence gibi hizmetlere olan talebin artmasıyla bölgesel kalkınmaya ve istihdamın geliştirilmesine önemli katkı sunmaktadır. Geçmişimizin köklerini, kültürel zenginliklerini tanıtmamıza katkı sağlamak ve turizmin önemine dikkat çekmek amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihlerine rastlayan hafta ülkemizde Turizm Haftası olarak kutlanmaktadır” dedi.

Çorum’un, Anadolu'nun kalbinde bulunan bir hazine gibi olduğunu kaydeden Vali Dağlı, “Hattuşa, Alacahöyük, Şapinova, Eskiyapar, Resüloğlu, Hüseyindede, Yörüklü gibi zengin arkeolojik alanları, buralardan çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği Çorum, Boğazkale ve Alacahöyük Müzeleri, İncesu Kanyonu, eşsiz doğal güzellikleri barındıran Kargı, Osmancık, İskilip ve Bayat’ta bulanan yayları ve lezzetli mutfağıyla dikkat çekmektedir. Turizm Haftası, bu zenginlikleri keşfetmek ve korumak için bir çağrı niteliğindedir. Çorum, tarihi, kültürel ve doğal açıdan oldukça zengin değerlere sahip olan, son yıllarda gelişen ekonomisi ve Başkent Ankara’ya olan yakınlığı nedeniyle iş çevrelerinin ilgisini çeken, kamu kurumlarının da kongre ve toplantılarına ev sahipliği yapan bir yer konumundadır. 8000 yıl öncesi medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği ilimiz müzeleri ile Hitit Medeniyeti kalıntılarının bulunduğu ören yerlerini görmek isteyenlerin ve Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerine ait camii, köprü, konak, türbe gibi görülmeye değer kültür yapılarına ilgi duyanların yanı sıra inanç turizmi açısından önemli bir yer olan ve Sahabe Türbelerinin bulunduğu Hıdırlık’ı ziyaret edenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çorum’da bilinen, kültür ve turizm açısından önemli potansiyele sahip değerlerin harekete geçirilmesine yönelik olarak, il ve ilçelerdeki turizm değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarıldığını dile getiren Vali Dağlı, “Aynı zamanda turizmin hizmetine sunulmakta, dağcılık, doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü, av turizmi, gastronomi alanında çalışmalar ile alternatif turizmin yaygınlaştırılması ve ilimizde turizm hareketliliğinin 12 aya yayılması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte, ilimiz coğrafi işaret tescil başvurularında ilk sıralarda yer almış ve önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. Sanayi ve tarım alanında önemli bir yere sahip olan ilimizin turizm anlamında da hak ettiği yere gelebilmesi için çalışıyoruz. Niyetimiz ve gayretimiz halkımızın ve yatırımcılarımızın beklentilerini dikkate alarak daha nitelikli ve sürdürülebilir turizm etkinlikleri ve yatırımlarıyla Çorum’un tarihi ve doğal güzelliklerinin, kültürel değerlerinin daha çok fark edilmesidir. Turizmden Çorum’un en iyi şekilde faydalanabilmesi, turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için tüm kamu ve özel sektörümüz ile işbirliği içinde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 48. Turizm Haftası vesilesiyle, ilimizin ve ülkemizin turizm alanında daha ileriye götürülmesinde katkı sağlayan, başta turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarımızın Turizm Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” diye belirtti.