Çorum Belediyesi tarafından Veli Paşa Hanında açılan Şehir Müzesi ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda vatandaş Şehir Müzesini ziyaret ederek geçmişten günümüze yolculuk yaptılar.

Veli Paşa Hanında faaliyete başlayan ve girişin ücretsiz olduğu müze, Çorum tarihine ışık tutuyor.

Hatti’lerden başlayarak günümüze kadar şehrin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan eserlerin sergilendiği müzede, tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime kadar çok sayıda materyal bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan ve tescillenen müzede bulunan 15 oda içerisinde geçmişten günümüze tarih yolculuğu yapılıyor.

Ramazan Bayramı tatilinde açık olan müzeyi çok sayıda ziyaretçi gezdi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar Çorum’un kültür ve tarihine ilişkin materyallerin Şehir Müzesinde sergilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.