Çorum’da yeni kurulan Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) bünyesinde AFAD (Afet ve Acil Durum) birimi oluşturulacak.

AFAD Çorum İl Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde, eğitim programlarının da tamamlanmasının ardından ÇOSTOG ekipleri, Çorum merkez, ilçeler ve ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın gibi acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olacak.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI

ÇOSTOG Kurucu Başkanı İlhan Kılıç, derneğin AFAD akreditasyon sürecinin ilk aşaması olan farkındalık eğitimlerine başladıklarını bildirdi.

İlk eğitim programı dernek binasında yapılırken, AFAD eğitmenlerinden Veysel Maden, katılımcılara bilgi verdi.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, eğitim programlarına katılmak ve AFAD ekibinde görev almak isteyenler için başvuruların devam ettiğini bildirerek, gönüllülerin derneğin Osmancık Caddesi Ölçek İşmerkezi kat: 3. No: 404 adresine başvurarak kayıt yaptırabileceğini açıkladı.

Kılıç, Çorum merkezde eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilçelerde de eğitim programları düzenleneceğini bildirdi.

İlhan Kılıç, son yıllarda başta deprem olmak üzere yaşanan afetlerden dolayı, yaşanması muhtemel olabilecek her türlü tabii afetlere karşı tedbirli olmak, olası afetlerde arama, kurtarma ve sonrasındaki ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak üzere daha geniş bir fayda sağlamak niyetiyle yola çıktıklarını açıkladı.