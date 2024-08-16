Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı makamında ziyaret ederek, Çorum’da asayiş ve huzur konusunda yapılan başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, makamında ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti.

Dernek Başkanı İlhan Kılıç, Çorum’da son dönemlerde asayiş ve huzuru sağlama, kentin sükunetini, halkın can ve mal güvenliğini koruma adına çok güzel çalışmalar yapıldığına tanık olduklarını ifade ederek, başta Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına teşekkür ettiklerini ve başarılar dilediklerini açıkladı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve kolluk kuvvetlerinin de uygulama, denetim ve çalışmalarla halkın güvenini, desteğini kazandığını dile getiren Kılıç, huzurlu bir kent için sivil toplum kuruluşlarının ve halkın da üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Emniyet Müdürü Pehlivan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyarette ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç’a, dernek yöneticilerinden Halil İbrahim Şen, Yüksel Koca ve Adem Katıkcı da eşlik etti. (Haber Merkezi)