Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ekol TV'de katıldığı bir yayında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve CHP eskiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CÜBBELİ AHMET YENİLGİNİN FATURASINI KESTİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin 2'nci partisi konumuna gerileyen AK Parti'de bu yenilginin ardından istişare toplantıları yapılmış ancak gözle görülür bir değişim süreci yaşanmamıştı.Cübbeli Ahmet, AK Parti'nin bu başarısızlığının arkasındaki ismin Efkan Ala olduğunu ifade etti.

"EFKAN ALA DERHAL İSTİFA ETSİN"

Cübbeli Ahmet, "Bu adayları belirleyen Efkan Ala'dır. Mağlubiyetin sorumlusu odur. Efkan Ala derhal istifa etsin. Erdoğan harici herkes AK Parti'de değişebilir. Kimse vazgeçilmez değildir" sözleriyle Ala'yı hedef aldı.

"MUHAFAZAKAR KESİMLE DİYALOĞU KILIÇDAROĞLU YAPTI"

CCHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce telefon görüşmeleri yaptığını da açıklayan Cübbeli Ahmet,' 'Kılıçdaroğlu, her kesimle görüşmeler yaptı. Eski CHP'de İslami kesimle, muhafazakar kesimle diyalog yoktu. Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu ile 7-8 sene önce 2 kere telefonda konuştum. Açılımçı ruhu var. Hatta Bakırköy'de bir yere 20 hocayı davet etti. Beni de davet etti. Ben gidemedim." sözleriyle yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu.

"DANIŞMANI BANA GELDİ, GİTTİ"

Ünlü, "Kılıçdaroğlu'nun danışmanı bana geldi, gitti. Hatta dedi ki; Hocalardan, şeyhlerden kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?' Ben de bir kaç kişiyi gönderdim.'' dedi.

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