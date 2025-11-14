Türkiye’nin 5’inci haber ajansı olarak sektöre giriş yapan Cumhur Haber Ajansı (CUMHA) illerde teşkilatlanıyor.

Bu kapsamda Çorum’a gelen CUMHA İmtiyaz sahibi Seyfi Uzunkök, ajansın Çorum Temsilcisi Duran Atak ve muhabiri Can Gül Çorlu ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.

Ankara merkezli ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Seyfi Uzunkök, Türkiye genelindeki olayları, gelişmeleri ve haber değeri taşıyan konuları gazetelere, televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

İllerde yapılanmaya başladıklarını aktaran Uzunkök, amaçlarının Türkiye’nin bütün illerinde yapılanmak olduğunu ifade etti.