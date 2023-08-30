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AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak düzenledikleri ortak basın toplantısında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak Çorum’da il ve ilçe belediyelerinin tamamını almayı hedeflediklerini açıkladı.

KAYA; YERELDE SEÇİMLERDE İTTİFAKA GENEL MERKEZ KARAR VERECEK

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum’da cumhur İttifakı olarak fitneye, hasede yer vermeyeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı’nın sıradan bir ittifak olmadığını belirten Kaya; “Biz büyük fotoğrafa bakıyoruz. Bu fotoğraf Türkiye’nin geleceğinin ve bekasının fotoğrafıdır. Çorum’da şu olmuş, bu olmuş dedikodularından uzak, aklıselim dairesinde 3 milletvekilimiz ve il başkanlarımızla istişare ederek Çorum’a hizmet koymaktır.” dedi

Mart 2024’te yapılacak belediye seçimlerine ilişkin bir değerlendirmede de bulunan Kaya, ittifaka genel merkezin karar vereceğini ifade ederek; “Belediye seçimleri ile ilgili hem AK Parti’nin hem MHP’nin Seçim İşleri Başkanlığı var. Bunlar çalışırlar, şöyle yapacağız derler. Bizde yerel de onları yaparız ama şuan bize yansıyan bir şey yok. Burada olmamızın amacı birliğimizin, beraberliğimiz her daim devam ettiği mesajını vermektir.” diye konuştu

KAYRICI; CUMHUR İTTİFAKI OLARAK YEREL SEÇİMDE 16-0 YAPACAĞIZ

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise Cumhur İttifakı’nın ülkenin kaderini değiştirmek için kurulmuş bir ittifak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde, yeni Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’yi “oyun kurucu” bir ülke haline getireceklerini aktaran Kayrıcı; “Çok ciddi sıkıntılar içerisinde seçimlere gittik. Önümüzde yerel seçim var. Genel merkezlerimizin aldığı kararlar neticesinde hareket edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, yeni Türkiye Yüzyılı’nda devletimizi “oyun kurucu” bir ülke haline getireceğiz. Bunu yaparken de Cumhur İttifakı ile dayanışma içerisinde olacağız. Çorum’a el birliğiyle hizmet etmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı kurulurken ülkenin kaderini değiştirmek için kurulmuş bir ittifaktır. Önümüzdeki yerel seçimlerde bizim için önemli. İnanıyorum ki; Cumhur İttifakı olarak, bu seçimi 16-0 bitireceğiz.” şeklinde konuştu

AHLATCI; PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR SÜRECEK’

Son olarak AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Cumhur İttifakı’nın pazara kadar değil mezara kadar süreceğini belirterek, şunları söyledi;

“Çok önemli bir seçim süreci atlattık. Seçimlerden sonra milletvekillerimizle beraber Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak bir araya gelememiştik. Bir araya gelelim dedik. 1 Ekim’de meclisimiz açılacak. Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak bizler Çorum’a katkıda bulunmak için mecliste çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pazara kadar değil, mezara kadar dediğimiz bir ittifak var. Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri olarak şehrimiz için ne yapılması gerekiyorsa bu çalışmalara hız vereceğiz. Çorum’un ihtiyaçlarını, taleplerini çok iyi biliyoruz. Havaalanı, tren, hastane hepsi gündemimizde. Talepleri yerine getirmek için el birliği içerisinde çalışacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz. Toplanmamızın asıl amacı, Türkiye’nin geleceği olan Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri olarak, tıpkı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı gibi bizde burada Çorum’da el ele olduğumuzu göstermek istedik.”