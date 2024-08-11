Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.
HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN SUİKASTI
Hamas lideri İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
doğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye’yi kabul etti.
TAZİYE DİLEKLERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde İsmail Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.