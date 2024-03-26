Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Damar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum mitingini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’u ‘çantada keklik’ gördüğü için vaatlerini kısa tuttuğunu söyleyen Demokrat Parti Belediye Meclis Üyesi Adayı Ahmet Damar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Erdoğan, Çorum’a 21 yılda yaptıkları ziyaretleri anlattı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi ve Çorum halkının ağzına bal desem bal değil, pekmez desem hiç değil, manda yoğurdunu zaten bulamıyoruz. Çorum, çantada keklik görüldüğü için meydan her zamankine göre biraz daha dardı, vaatleri kısa tutarak yağmasa da gürledi gitti. Hemşehrilerimizin affına sığınıyorum. Halkımızın arasında bir tabir var. ‘Ölme eşeğim ölme. Yaz gelince sana yeşil yonca yedireceğim’ diye. Gözümüz aydın Çorum. Hızlı tren geliyor. 21 yıldır yönü bu tarafa dönüyor, Yozgat’a, Amasya’ya çıkıyor. Bari gözümüzün içine baka baka söylemeyin.

Gözümüz aydı. Boğazkale, Düvenci’ye doğalgaz geliyor. Yerel yönetimle merkezi yönetim aynı olacak yoksa boru hattı gider. Son 10 yılda yaşadıklarımızı başka bir devlet yaşasaydı hükümet değişirdi, bakanlar değişirdi. Bizde kimse değişmiyor.

Emekli açlıkla savaşıyor, esnaf ödemeleri, vergileri yetiştiremiyor ama biz son 10 yılı iyi kurtardık diyoruz. Haklı. Yandaşları kurtardık, vergilerini affettik. Ülkenin geleceğini sattık. 2023 yüzyılımız olacaktı, cehennemimiz oldu. Gabardan petrol yerine zam fışkırıyor, Karadeniz’den doğalgaz yerine zam geliyor. Kandır kandır nereye kadar? Aileyi öldürdünüz, ahlakı bitirdiniz, örf adalet diye bir şey bırakmadınız. Eğitim bitti, ülke de Çorum’da satacak yer kalmadı. Umudun fakirin ekmeği olduğunu iyi anlamışsınız da bu kadar da değil.”