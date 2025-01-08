Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Uğur Beker, İmralı görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “şehit yakınları ve gazilerimizi incitecek hiçbir oluşum içinde olmayacağız” sözünü hatırlatan Beker, Erdoğan’ın sözünün kendileri için senet olduğunu söyledi.

Uğur Beker açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Öcalan’ı muhatap almadan da PKK’yı bitireceklerine inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Beker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen “İmralı görüşmeleri” üzerinden aşırı bir bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Şehitlik ve gazilik gibi kavramlar ve makamlar üzerinden kendisine pay çıkarmaya, şehit ailelerinden daha çok olanlara tepki koymaya çalışanlar var. Biz şehit ve gazi aileleri olarak üzerimizden siyaset yapılmasını, kendilerine makam ve saygınlık devşirmek için bizim acımızı ve aileleri kullanmak isteyenleri kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşı sayın Devlet Bahçeli, vatan, millet, bayrak sevgisini sorgulamak ve bunun üzerinden yorum yapmak en hafif tabirle aymazlıktır.

Bizler, vatan sevgimizi kanıyla, canıyla kanıtlamış insanlarız. Bu vatanın bekası, ilerlemesi, dünya konjonktürü belirleyen bir ülke olması için bizler üzerimize düşen desteği veriyoruz, vereceğiz. Yarının Türkiye’sinde analar ağlamasın, babaların boynu bükülmesin, kadınlar-erkekler eşsiz, evlatlar ebeveynsiz kalmasın diye omurgalı bir duruş sergilemeye devam edeceğiz. Tek bir amacımız var oda bu vatanın, milletin, bayrağın sebatıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “şehit yakınları ve gazilerimizi incitecek hiçbir oluşum içinde olmayacağız” sözü bizim için en büyük senettir. Cumhurbaşkanımızın ve bilge lider Devlet Bahçeli’nin bitme noktasına gelen PKK terör örgütünü, teröristbaşı ve bebek katilini muhatap almadan da çözeceğine olan inancımız tamdır.”