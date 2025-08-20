İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda aralarında şüpheli Yılmaz, Duman ve Ilık'ın da yer aldığı 10 kişi tutuklandı.

AVUKAT CEM DUMAN'IN LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle avukat Cem Duman'ın sosyal medyadaki paylaşımları ve lüks yaşamı dikkat çekti. Duman'ın duvarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir resmi ise tepkilere neden oldu.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI SARAL'DAN DUMAN'A SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden, Cem Duman'a yüklendi. Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "AK Parti'nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.

"ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI VE İSMİNİ TİCARİ MALZEME HALİNE GETİRMEYE KALKIŞMAKTADIRLAR"

Ne yazık ki, kendisini "dava insanı" gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan'ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

"ERDOĞAN'IN MÜCADELESİ MAKAM KAPILARINDA KARTVİZİT PAZARLAYANLARIN DEĞİLDİR"

Milletin adamı Erdoğan'ın mücadelesi; lüks sofraların, şatafatın, makam kapılarında kartvizit pazarlayanların değil, milletine hizmet eden samimi kadrolarındır.

"BU DAVA NE SİZİN ÇANTANIZA NE DE ŞAHSİ MENFAAT HESAPLARINIZA SIĞAR"

Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar! Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir."