Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, 26 Mart 2024 tarihinde Çorum’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan demiryolu için kesin tarih alınması gerektiğini söyledi.

Her ay Çorum'un bir problemini veya beklentisini kamuoyu ile paylaşan Vakıf 19, bu ay ki açıklamasında Çorum için zaruri bir ihtiyaç olan demiryolunu gündeme aldı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart tarihinde Çorum’a yapması planlanan ziyaretine değinen Vakıf 19 Alper Bilan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum ziyaretinde tren yolu konusunda kesin tarih alınmalı. Basın bu konuda bilgilendirilmeli. İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan karayolu ne kadar değerli ise Çorum-Samsun-Ankara tren yolu da o kadar değerli ve Çorum için olmazsa olmazdır. Sayın vekillerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan Çorumlular adına en kısa sürede bir çözüm bekliyoruz” dedi.