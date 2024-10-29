AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek mesajına başlayan AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseridir. Bu büyük eseri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli görevidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacak, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir hale getireceğiz” dedi.

“AK Parti olarak, milletimize hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Günay, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden altyapıya kadar her alanda önemli projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara ulaşmamızı temenni ediyorum” şeklinde belirtti.