Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Gitar Sınıfı öğrencileri, Devlet Tiyatro Salonu’nda Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir konser verdi.

Öğretim Görevlisi Murat Bozyiğit yönetimi ve eşliğinde müzik bölümü gitar sınıfı öğrencileri, geniş bir gitar repertuvarıyla izleyicilerle buluştu. Konserde Latin Amerika’dan İtalya’ya, Norveç’ten, Azerbaycan’a, Fransa’dan Anadolu’ya uzanan geniş bir repertuvar icra edildi.

Konserde müzik bölümü öğrencileri Metehan Karakoç, Ali Somun, Kaan Bora Yeşil, Samet Yoğun, Berke Geçim ve Can Karakaş sahne aldı.

Öğrenciler sırasıyla bir Safa Yeprem düzenlemesi olan Ilgaz ve Kütahya’nın Pınarları türküleri, İspanyol Flamenko gitar sanatçısı Paco Pena’ya ait Santuario, Kağan Korad tarafından düzenlenmiş bir Sinop türküsü Ben Giderim Batum’a ile bir Azerbaycan ezgisi Laçin, Arjantinli gitarist Ricardo Moyano'ya ait bir Aşık Veysel türküsü olan Kara Toprak, Sergio Asad’ın iki gitar için düzenlediği Latin Amerikalı besteci Egberto Gismonti’ye ait Aqua Vinho, İspanyalı besteci ve gitarist Francisco Tarrega’ya ait olan Tango, Alman besteci ve lavta icracısı Silvius Leopold Weiss’e ait Chaconne; Fransız besteci George Bizet’e ait Carmen Süit’ten Aragonaise ve İtalyan besteci Luici Bocherini’ye ait Introduction et Fandango eserleri seslendirildi.

Konserin sonunda Müzik Bölümü Öğr. Gör. Murat Bozyiğit ve öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

Konseri Çorum Vali Yardımcısı Bayram Köse, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Can Satır, akademisyenler ve çok sayıda müziksever izledi. (Haber Merkezi)