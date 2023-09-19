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Çorum Belediyesi zabıta ekipleri semt pazarlarında çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satışı konusunda esnafı ve vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Semt pazarlarında denetimlerini sıkılaştıran ekipler, kurallara uymayan esnafa yasal işlem yapılacağını bir kez daha hatırlattı.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında faaliyet gösteren esnafı, çürük ve eksik gramajlı sebze-meyve satılmamaları konusunda afiş ile duyuru yaparak uyarıyor. Çürük ve eksik gramajlı ürün satışının tespiti halinde 5957 sayılı kanun kapsamında ilgili esnafa yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Semt pazarlarında denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekibi, vatandaşlara da bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Vatandaşlardan, çürük ve eksik gramajlı ürün satışı yapan esnafın tezgâh numarasını pazar yerlerinde bulunan zabıta karakoluna bildirmeleri istendi.