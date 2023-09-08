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Çorum’da Şehit Doğan Mutlu’nun isminin verildiği atıl durumdaki Yatılı Bölge Okulu, hırsızlar tarafından talan edildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaşanan duruma tepki gösterdi.

14 YIL ÖNCE KAPANDI

Okulda incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 14 yıldır kaderine terk edilen Yatılı Bölge Okulu’nun bir dönem civardaki köylüler tarafından ahır olarak kullanıldığını söyledi.

Okulun hırsızların da uğrak yeri olduğunu ifade eden Miletvekili Tahtasız, okulun kapıları, pencereleri, kalorifer petekleri, elektrik kabloları ve işe yarar tüm eşyaların hırsızlar tarafından çalındığını aktardı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Okulun durumuna dikkat çekmek için 2020 yılında CHP Çorum İl Başkanlığı yaptığı dönemde bölgeye giden Tahtasız, iki yıl sonra Milletvekili olarak okula yeniden gitti ve Şehit Doğan Mutlu’nun adını taşıyan okulun son halini vatandaşlarla paylaştı.

TALAN EDİLMİŞ VAZİYETTE

Okulun son durumunu paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2020 yılında İl Başkanı olarak okula geldiğinde ahır olarak kullanıldığını gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: “2020 yılında geldiğimizde okulda daha çok eşya vardı. Sadece bir vatandaş koyun besliyordu. Yani burası ahır yapılmıştı. Ama şimdi hiçbir şey kalmamış. Talan edilmiş vaziyette. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorsunuz. 2020 yılında bu okulun Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olmasını önermiştik. Bu okulda tarım ve hayvancılıkla alakalı bölümler olabilirdi. Okulu Adalet Bakanlığına tahsis ettik denildi, yalan çıktı. Çünkü o dönemin Milli Eğitim Müdürü’yle görüştüm. Kendisi bana Aşdağul YİBO’nun Adalet Bakanlığına tahsis edilmediğini ve Açık Cezaevi projesi bulunmadığını söyledi. O halde dönemin AK Parti Milletvekilleri yalan konuşmuştur. Yazıktır, günahtır. Halkın alın teriyle verdiği vergilerden toplananlarla oluşan bütçenin bu şekilde yok olup gitmesine izin vermeyin. Burası harap-bitap bir şekilde. Şu anki iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Gelin buranın içler acısı halini görün.”