Çorum Yerel Seçim Platformu (ÇYSP) AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ü ziyaret etti.

ÇYSP Başkanı ve Belediye Meclisi eski üyesi ve İnşaat Mühendisi Çetin Özdaş, beraberinde iş insanı Ali Seçil ve Makine Mühendisi Zübeyir Gün ile birlikte AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz’ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

ÇYSP heyeti ayrıca Mustafa Alagöz’e 4 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan Merkez İlçe Kongresinde başarılar dilediler.

ÇYSP Başkanı Çetin Özdaş ziyarette yaptığı konuşmasında AK Partinin kuruluşunda kalelerinden biri olan ve 5 milletvekilinden 4’ünü kazanan AK Partinin Çorum’da son dönemlerde milletvekili sayısının 2’ye düştüğünü ve Çorum’unda göç verdiğini dile getirerek, Çorum insanının bu durumlardan rahatsız olduğunu ve AK Parti’ye de kırgın olduğunu dolayısıyla bu olumsuzlukların son seçimlere de yansıdığını, AK Parti’nin kırgın seçmeninin sandıklara gitmeyerek tepki verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreleri çok önemsediğini ve iyi insanları göreve davet ettiğini dile getiren Özdaş, Çorum ve AK Parti’deki olumsuzlukların giderilmesinde kongrelerin kan tazelemek anlamında çok önemli olduğunu ve seçilecek parti kadrolarının Çorum’da partilisiyle ve seçmeniyle yeniden gönül köprüsünü kurarak çok çalışması gerektiğini ifade etti.

Kongrede yeni seçilecek yönetimin bu durumun bilincinde olması gerektiğini dile getiren Özdaş, “Çorum’da yeniden ak sayfa açılarak gönül birlikteliği içerinde seçimlerde başarıyı yeniden yakalaması, milletvekili sayısını ve gücünü artırması paralelinde Çorum’un gelişmesini de olumlu etkileyecektir” dedi. (Haber Merkezi)