Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım dün saat 15.30’da yaptıı antrenman tesis fitnes salonunda ısınma hareketleri ile başladı ardından sahada taktik çalışma ile ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasına sakatlıkları devam eden Suat ve Mehmet Dingil dinlendirilirken sakatlıktan çıkan Loick ve kaleci Ahmet bireysel çalışma yaparken sakatlığı geçen Kasango ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta fitnes salonunda yapılan antrenman öncesinde futbolculara Erzurumspor oyun taktiği konusunda bilgiler verdi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Daha sonra salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda Erzurumspor maçının oyun taktiğini çalıştı.

Bu çalışma sırasında teknik heyet futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve yapılan hataları uygulamalı olarak gösterdi. Çorum FK, Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çift kale maç ile sürdürecek.