Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan levent Çöphüseyinoğlu için aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, il genel ve belediye meclis üyeleri, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda CHP Çorum Belediye Başkanı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, daha yaşanabilir bir Çorum inşa edeceklerini belirterek, Çorum ile ilgili projelerini şu şekilde açıkladı;

‘MODERN BİR ÇORUM’A ULAŞACAĞIZ’

“Çevre temizliği, yol, su ve her türlü alt yapı gibi belediyeciliğin olmazsa olmaz görevleri yanında, sosyal belediyecilik anlayışı ile güruhların ve onların sorunlarının doğru tespiti ve bunlara hızlı çözüm sunabilmesi de belediyecilik görevidir. Sosyal belediyecilik anlayışı; insanların bireysel ve müşterek ihtiyaçlarını hukuk düzeni içinde karşılamakla yükümlüdür. Tamda bu yüzden; hizmette halka yakınlık anlayışını benimsemekteyiz. Güçlü belediyecilik için birleştirici güç olacağız. 5393 sayılı belediye kanunumuzda da yer aldığı gibi, hemşerilerimizin belediye işlerine iştirake hakkı vardır ve bunu sağlamak için olması gereken; Belediye binamızda, sivil toplum örgütlerimizin de odaları olmalıdır. Bu sayede toplumun her bileşeninden gelen talepleri ve çözüm önerilerini doğrudan alabilmeliyiz. Daha demokratik ve katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı ile tarihini bilen, geleceğini inşa eden, modern bir Çorum’a ulaşacağız. İnsanlar bu kentte kendi geleceğini bulacak.

‘HEDEFİMİZ ÇORUM’U İMAJ ŞEHİR OLMASINI SAĞLAMAK’

Şehirlerin, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, ve üretim potansiyeli becerisi verilerine göre yapılan araştırmada Çorum maalesef sıralamada 60. sırada yer almaktadır. Hedefimiz Çorum’u ilk sıralara yükseltmek ve imaj şehir olmasını sağlamaktır.

Buna ulaştığımızda şehir dışına eğitim için giden evlatlarımız, üniversite öğrencilerimiz tekrar kendi memleketlerine Çorumumuza dönecek. Bunun için yapılması gerekenlere değinmek gerekirse; Fiziksel kalkınma adına: kentimizin ihtiyacı olan alt yapı planlama ve denetleme faaliyetlerini afetlerden zarar görme ihtimali olan yapıları dönüştüreceğiz. 2000 senesinden önce yapılan binalarımız için depreme dayanıklılık testini belediye olarak ücretsiz yapacağız böylece riskli yapı stoğunu eriteceğiz.

ÇORUM’U TEKRAR ANADOLU KAPLANI YAPACAĞIZ’

Plansız ve sağlıksız olarak dönemin şartlarına göre oluşturulan çarpık imar planlarını modern teknoloji, akıllı ve bilimsel yaklaşımlarla çağdaş standartlara uygun hale getireceğiz. Ekonomik kalkınma adına; kent ekonomisinin geliştirilmesini teşvik edecek planlama ve organizasyonlar yapacağız. Turizme yönelik hizmetlerimizle hem istihdamı artırıp hem de Çorumumuzun tanınırlığını artıracağız. Belediyemize ait turizm bilgi merkezi ve Kent müzesi yapacağız. Boğazkale, Alacahöyük, Hattuşa ve Şapinuva gibi turistik yerlere ulaşım ağları kuracağız Tabi ki gıda ve sosyal dayanışma hizmet ve destekleri artarak devam edecek. Belediyemize ait boş olan verimli tarım arazilerimizi düzenleyip, halka açacak ve ziraat mühendislerimiz ile el birliği içerisinde üretim yapacak çiftçilerimize ücretsiz ata tohumu sağlayacağız. Enerjisini kendi üreten park bahçe aydınlatmaları yapacağız. İşsizlik, yoksulluk ve son zamanlarda giderek artan dilencilik sorunlarını ele alacağız. Sanayi, sivil toplum örgütleri ve üniversitemizle işbirliği yaparak Çorum’u tekrar 'Anadolu Kaplanı' yapacağız.

‘HAYATIN HER ALANINDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ’

Sosyal ve kültürel kalkınma adına, kentlilerimizin sosyal refah düzeyinin artırılması için gereken tesisleşme ve etkinlikler yapacağız. Sosyal yaşam için eğlenme-dinlenme ve kültür hizmetlerini desteklemek amacıyla işletmeleri destekleyip ekonomimize katkı sağlayacağız. Gençlerin doğa ile buluşturulması adına kamplar düzenlenmesi ve düzenli şekilde okulların bu kamplardan faydalanması için belediyeye ait kamping alanları yapacağız. Halk günleri adı altında haftalık doğa yürüyüşleri, yerel ve ilçe gezileri düzenleyerek doğa sporu ve yerel kültür çalışmaları yapacağız. Yaş almışlarımız, çocuk ve engellilerimizin çevresel şartlardan etkilenmeden yaşamaları için daha ulaşılabilir bir Çorum inşa edeceğiz ve hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olacağız.”