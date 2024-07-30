Çorum’da bir düğünün takı merasiminde, misafirler damat ve geline altın ve para takarken, damadın arkadaşı takı tercihi ile gülümsetti.

Modülay Mobilya Sahibi Hamit Alay’ın oğlu İç Mimar Mücahit Alay düzenlenen düğün töreninde Rabia Ertan ile dünya evine girdi.

Oldukça eğlenceli ve coşkulu geçen düğün töreninde, sıra takı merasimine geldiğinde davetliler, sırayla genç çifte altın ve para takarken damadın arkadaşı Yasin Keser ise, taktığı takıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çorum’da sucuk üretimi yapan Yasin Keser, damat Mücahit Alay’ın boynuna altın yerine 5 kangal sucuk taktı.