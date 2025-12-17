Arıcılık sektörü, kapsamlı bir toplantıyla değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur, Çorum Valiliği Dış İlişkiler Müdürlüğü Proje Ofisi’nden Ömer Arslan, Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Salih Çakır ve Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş bir araya gelerek sektörün mevcut durumu ve gelecek hedeflerini ele aldı.

Toplantıda, 2025 yılı arıcılık faaliyetlerinin genel değerlendirmesi, 2026 yılında uygulanması planlanan proje ve destekler ile Çorum’da damızlık olarak yetiştirilen Damızlık Anadolu Arısı çalışmaları detaylı şekilde görüşüldü.

Katılımcılar, yerli ve dayanıklı genetik yapısıyla öne çıkan Damızlık Anadolu Arısı’nın yaygınlaştırılması, bal veriminin artırılması ve arıcıların bilgi ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi konularında ortak hedefler belirledi.

Kurumlar arası iş birliğinin artırılmasıyla, kentte arıcılığının hem ekonomik hem de biyolojik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşması amaçlanıyor.