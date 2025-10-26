Milyonlarca kamu personelini yakından ilgilendiren emekliliğe ilişkin davada sonuç çıktı.

Memur-Sen'in açtığı davada, dava konusu işlem iptal edildi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın davaya ilişkin gelişmeleri X platformundan duyurdu.

"ÜYEMİZ HAKLI BULUNDU"

Yalçın, "Açtığımız davada Danıştay, EYT düzenlemesi nedeniyle emekliliğe hak kazandığı gerekçesiyle sözleşmesi sona erdirilen sözleşmeli personel üyemizi haklı buldu." dedi.

EMEKLİLİĞE HAK KAZANANLARIN SÖZLEŞMELERİNE SON VERİLİYORDU

Yalçın "EYT düzenlemesi sonrası emekliliği hak eden sözleşmeli personelin istihdamlarına, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, emekliliğe hak kazandıkları tarihte son verilmekteydi. Memur-Sen olarak bu sorunu çözecek bir yasal düzenlemenin sözleşmeli personel için de gerçekleştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı ve TBMM nezdinde girişimlerimiz olmuştu. Bu konuda yasal düzenleme yapılmaması üzerine sendikalarımız üyeleri adına bireysel davalar açmış, ilk derece mahkemelerinde lehte kararlar alınmıştı." ifadesini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARA MÜJDE, DAVA KONUSU İŞLEMİ DANIŞTAY İPTAL ETTİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Eğitim-Bir-Sen ise konuyu Danıştay’a taşıyarak tüm idare mahkemelerine emsal ve ölçüt olacak bir karara imza attı. Eğitim-Bir-Sen olarak 4/C'li geçici personel olarak görev yapmakta iken 4/B'li sözleşmeli idari destek görevlisi olarak atanan üyemiz hakkında tesis edilen, EYT düzenlemesi olarak bilinen kanuni düzenleme sonrası yaşlılık aylığı almaya hak kazandığından bahisle re'sen emekliye sevk edilmesi üzerine açtığımız davada Danıştay, dava konusu işlemi iptal etti." açıklamasında bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Danıştay 12. Dairesi kararında, 'erken emeklilik hakkının, isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiği, erken emeklilik hakkından, yaş koşulu dışındaki diğer koşullar sağlanmış olsa bile, ancak talep edilmesi halinde faydalanılabileceği' vurgusu yapıldı.

Bu karar, EYT düzenlemesi nedeniyle emekliliğe hak kazandığı gerekçesiyle sözleşmesi sona erdirilmek istenen bütün sözleşmeli personel açısından hukukî bir dayanak teşkil edecek