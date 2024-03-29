Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, dar gelirli emekli ailelerin mutfak masrafını Belediye olarak karşılayacaklarını söyledi.

Çorumlu bir esnaf olarak, esnaf ve sanatkârların, ücretli çalışanların yanı sıra tüm Çorum halkının sorunlarını yakından bildiğini, her kesimin derdine derman olabilmek için projeler hazırladığını anlatan Burhan Sönmez, “Geçim sıkıntısı çeken, dar gelirli ailelerin yanında olacağım. Dar gelirli emeklilere yapacağımız mutfak yardımının yanısıra eğitim hayatına yeni başlayan dar gelirli ailelerin çocuklarına servis ve kırtasiye desteğinde bulunacağız” dedi.