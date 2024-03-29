Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Vakfımız işbirliği ile düzenlenen halka yönelik konferanslar devam ediyor. İMVAK’ın bu haftaki konuğu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu olacak. Gündoğdu, “İslam Sanatlarında Estetik” konulu sunum yapacak.

İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakülte Kurma ve Koruma Vakfı Başkanlığı (İMVAK) Mütevelli Heyeti Adına açıklama yapan E. Öğrt. Gör. Ali Ilıca, şöyle dedi:

“Anadolu’da kızlar evlenmeden önce kuracağı yuvasında kullanacağı masa, sehpa, pencere gibi eşyalardaki taşın soğukluğunu, ağacın hantallığını gidermek, onlara kendisinden bir ruh vermek, onları hayal dünyasındaki yuvası ile kaynaştırmak için örtüler, oyalar, danteller işler. Anadolu kadını, çarşıdan aldığı yazmasına oya işlemeden başına örtmez. Batı'da sanat eserleri genellikle sergi galerilerinde izlenirken yurdum insanlarının her birinin evinde el emeği, göz nuru sanat eserlerinden örnekler vardır. Evine, camisine, türbesine, kitabına, kılıcının kabzasına her yere sanat ve estetik anlayışını yansıtmıştır. İç dünyasının güzelliğini, temizliğini ve masumiyetini dışarıya aktarmıştır. Her zaman temiz ve güzelin arayışında olmuştur. Eşine, meslek ve zenaat sahibi anlamına “herif” diye hitap ederken diğeri ise soframın sahibi, başımın tacı anlamına “hân” kelimesinden “hânım” diye hitap etmiştir. Estetik, zarafet, incelik hayatın her safhasında yer bulmuştur ve bu güzelliklerle ömür sürmüştür. Bu hafta İslam sanatlarında estetik ruhu konuşacağız. Hemşehrimiz ve alanında uzman hocamız Dr. Oktay Gündoğdu’nun konferansına tüm Çorumluları ve İmvak müdavimi dostlarımızı davet ediyoruz.

Yerimiz; Gazi Caddesi, Küçükpark İşhanında, CHP İl Başkanlığı ile aynı bina ve aynı kattadır. Proğramımız Cuma günü, teravih namazı sonrası saat 21.30 da, İMVAK konferans salonunda olacaktır."