Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Hain darbe girişiminde şehit düşen 251 vatan evladını rahmet ve minnetle andığını ifade eden Mehmet Tahtasız, milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden darbecileri lanetlediğini söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen devletin her kademesine sızan hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün kökü halen kurutulamadı. Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkarılamadı. Kimler ne istedi, kimler ne verdi hiç açıklanmadı.

15 Temmuz 2016’da milletimizin iradesine, demokrasimize ve vatanımıza kasteden hain darbe girişimi, halkımızın cesareti, inancı ve birlik ruhuyla bertaraf edildi.

Siyasi görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun, milyonlarca insan bir araya geldi ve “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” diyerek sokakları, meydanları doldurdu. O gece, Türkiye’nin gerçek sahibi olan halk, demokrasisine canı pahasına sahip çıktı.

Ülkesine, Cumhuriyet’e ve demokrasiye her koşulda sahip çıkan halkımız bugün de aynı kararlılıkla iradesine sahip çıkıyor ve kimsenin iradesine ipotek koymasına müsaade etmiyor.

Aslolan millettir, aslolan milletin egemenliğidir. Aslolan milletin seçtiği kişilere ve makamlara saygı duymaktır.

Bugün bizlere düşen görev; demokrasimize, irademize her zamankinden daha fazla sahip çıkmak, 15 Temmuz’un unutulmamasını sağlamak, ülkemizde bir daha kimsenin hain planlar içerisine girmemesi için FETÖ benzeri yapılara asla ve asla müsaade etmemektir.

Esas olan 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde demokrasiye ve millet egemenliğine olan bağlılığını ve bu tür girişimlerin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri ortaya koymak ve uygulamaktır. Terörü, teröristi ve her türlü darbe girişimini lanetliyoruz.”