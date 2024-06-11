Çorum'da bir okul müdürü ve görevlinin zincirle darp edilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Olay, 5 Haziran'da Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, okulda fenalaşan Suad Daed S. isimli öğrencisini ambulansla hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul personeli Mehmet Öztürk öğrencinin velileri tarafından zincirle darp edildi.

Olaya karıştığı gerekçesi gözaltına alınan M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahıs yapılan teşhis işlemlerinde olayla bağlantısının olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bulunan Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında eksik ve maksadını aşan haberler paylaşıldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve hazırlık soruşturmasının seyri ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. 5 Haziran 2024 tarihinde Başöğretmen Atatürk İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan H.Ö.A. ile hizmetli olarak görev yapan M.Ö.'ye yönelik kasten yaralama eyleminde bulunan yabancı uyruklu D.H.H. ile A.A.M.M’nin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi olarak hazırlık soruşturması başlatılmış, tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 9 Haziran 2024 tarihinde olaya karıştığı gerekçesi ile M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." (İHA)