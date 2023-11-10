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AK Parti Çorum İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için başvuruların başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri için başvurular başlamış olup aday adayları ön başvurularını https://basvuru.akparti.org.tr/ İnternet sitesi üzerinden yaptıktan sonra sisteme yükledikleri evraklar ve İnternet başvuru çıktılarını ıslak imzalı olarak İl, İlçe Başkanlıklarına getirerek onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihleri 9-17 Kasım 2023 olup bu tarihler arasında evraklarını teslim etmeyenlerin başvurularının onay işlemi tamamlanmayacağı için başvuruları geçersiz sayılacaktır.”