Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk Kupası Dart turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda yapılan turnuvada büyükler, yıldızlar ve özel sporcular kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda Büyük erkeklerde Okan Demirezen birinci Koray Bayar ikinci Nurettin Erdem üçüncü Görkem Atan ise dördüncü oldu. Büyük kızlarda ise Sinem Atan birinci Zuhal Bilgen ikinci Sema Zürriyet üçüncü olurken Ayten Akcan ise dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Eymen Bilgen birinci olurken Gürken Yurdusay ikinci Mustafa Emir Zürriyet üçüncü Kuzey Akcan ise dördüncü oldu. Yıldız kızlarda ise Emine Göknur Yurdusay birinci Esra Özdoğan ikinci Emine Gökçe Yurdusay üçüncü İlayda Balcı ise dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Özel Sporcular kategorisinde ise Görkem Atan birinci olurken Halit Yasin Aktaş ikinci Hikmet Uysal ise dördüncü oldu. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.