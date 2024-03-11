Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile düzenlenen turnuvada üç kategoride yarışmalar sonunda ödüller sahiplerini buldu. Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda düzenlenen turnuvada toplam 70 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda Anne-Kız kategorisinde Yasemin-Selma Canbolat birinciliği kazanırken Aley Bıyıkoğlu, Alya Mumcu ikinci Irmak Özkaraoğlu, Emire Bahar anne kız ise üçüncülük ödülünün sahibi oldular. Çift eşler kategorisinde ise Ege Özceylan-Esra Ardıç birincilik ödülünü alırken Rehyan Yüksel-Gökhan Yüksel ikinci, Doğa Çağın Çıtak-Sevgi Çıtak üçüncü ahsen Nisa Öztürk-Nuh Emre ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Anne çocuk sıralamasında ise Ayten-Kuzey Akcan altın madalya kazanırken Ayşegül Oktay-Özgür Beşcan ikinci Hilal -Görkem Atan üçüncü olurken Selma Şahin-Salim Toprak Şahin ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.