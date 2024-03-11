Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı Çorum FK’ya Eyüpspor maçı için prim açıkladı. Başkan Aşgın’ın Eyüpspor maçı öncesinde kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı arayarak maçta başarı dileklerini ilettiği ve galibiyet halinde prim vereceğini açıkladığı öğrenildi.

Çorum FK’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Eyüpspor maçı öncesi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı aradığı belirtilerek ‘Bu görüşmede kendisi zirve yolunda desteklerini iletti ve galibiyet için prim açıkladı. Çorum FK olarak Halil İbrahim Aşgın’a şükranlarımızı sunarız’ denildi. Prim miktan konusunda ise bilgi verilmedi.