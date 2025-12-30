Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar devam ediyor. Yalova'da dün çıkan çatışmada 3 polisin şehit olmasının ardından bugün yeni baskınlar gerçekleştirildi.

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında üç ilde 114 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gece 01.00'de başlayan baskınlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN BİR KISMI YALOVA'DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTILI

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yalova'daki saldırı hatırlatılarak gözaltına alınan şüphelilerden 41'inin saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Bu kişilerin yılbaşı günü benzer bir eylem girişiminde bulunabileceklerine yönelik bilgi bulunduğu da kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

" Terör örgütü yanlısı olarak ilimizde faaliyet yürüten, sözde hocalığını/liderliğini yapan M.Y. isimli şahsın illegal ders/sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur terör örgütüne, Suriye'de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda -sözde- esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilen ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgiler bulunan ve haklarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi (İletişimin Tespiti ve Kayda Alınması) ve 140'ıncı maddesi (Teknik Araçlarla İzleme) tedbirleri uygulanan illegal mescitteki hoca/sorumlu/katılan olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen (32) şüpheli,

Yalova ilimizde meydana gelen menfur saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara kalkışabilecekleri yönünde haklarında bilgiler bulunan (41) şüpheli,

Terör örgütüyle irtibatlı olduğu ve bu konuda delil bulunduğu belirtilen (13) şüpheli,

Sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlar yaptığı tespit edilen (14) şüpheli,

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesinin (b), (d) ve (k) bentleri ile 676 sayılı KHK'nın 36'ncı maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun'un 31'inci maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve ülkemiz açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen (15) şüpheli olmak üzere;

Toplam (115) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak ilimiz ve (2) farklı ilde (114) adrese 30/12/2025 saat 01.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bunun sonucunda (110) şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

ANKARA'DA 17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasında, örgüt üyelerinin ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle deşifre edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

YALOVA'DA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Emniyet güçleri dün Yalova'da bir adrese operasyon düzenlemiş, şüphelilerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada 3 polis şehit olmuş, 8'i polis 1'i bekçi olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.