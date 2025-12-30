Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak, 25 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan oda seçiminde yeni dönem için yeniden aday olduğunu açıkladı.

İsmet Çıtak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafın yanında olmaya, sorunlara çözüm üretmeye ve odayı daha ileriye taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Çıtak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başkanlığını yapmaktan son derece onur ve gurur duyduğum Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odamızın yeni dönem seçimli genel kurulunda; tecrübe, birikim ve en önemlisi siz değerli üyelerimizin bugüne kadar verdiği destekten aldığımız güçle yeniden adaylığımı açıklıyorum. Görev süremiz boyunca esnafımızın sorunlarını dinleyen, çözüm odaklı çalışan, her zaman üyelerimizle istişare halinde olan bir anlayışla hareket ettik.

Genel kurulumuza tüm oda üyelerimizi davet ediyor, katılımlarınızın camiamız adına büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Yapılacak olan seçimde odamız kazanacak, esnafımız kazanacak. Şimdiden genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.”