AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum'un nüfus olarak en büyük köylerinden biri olan Osmancık'a bağlı Öbektaş köyünde köy halkı ile bir araya geldi.

Köy halkının ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Kaya, köy halkına 5 müjde birden verdi.

Köyün ana yolunu sıcak asfaltla buluşturacaklarını belirten Kaya, ayrıca 100 tonluk su deposu inşa edeceklerini, yeni su sondajı kazandıracaklarını, enerji nakil hattını hayata geçireceklerini ve düğün ve toplantı salonu kazandıracaklarını söyledi.