Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 33. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkan seçilen Mustafa Gültepe ile birlikte yönetimde yer alacak isimler belli oldu.

İsvea Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Erdem Çenesiz de TİM'in yeni yönetim kurulunda yer aldı.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu’nda yer alacak isimler ise şöyle; Ahmet Güleç (Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri), Kutlu Karavelioğlu (Makine ve Aksamları), Çetin Tecdelioğlu (Demir ve Demir Dışı Metaller), Baran Çelik (Otomotiv Endüstrisi), Ahmet Öksüz (Tekstil ve Hammaddeleri), İbrahim Pektaş (Çelik), Salih Zeki Poyraz (İklimlendirme Sanayii), Melisa Tokgöz Mutlu (Meyve Sebze Mamulleri), Hüseyin Memişoğlu (Hazır Giyim ve Konfeksiyon), Orhan Gazi Yiğitbaşı (Hizmet), Cem Seven (Gemi, Yat ve Hizmetleri), Celal Kadoğlu (Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri), Ali Can Yamanyılmaz (Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller), Erdem Çenesiz (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri), Ömer Celal Umur (Tütün). Ahmet Güleç, Ahmet Öksüz, Baran Çelik, Çetin Tecdelioğlu, Kutlu Karavelioğlu, Ali Can Yamanyılmaz ise Başkan Vekili olarak görev yapacak.